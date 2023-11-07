NASDAQ в понедельник обновляет рекорд серийного профита

Биржи США продолжили в понедельник рост, начатый еще в середине прошлой неделе. На фоне эйфории инвесторов Nasdaq Composite, с дневным результатом +0,3% достиг в понедельник самой длинной серии профитных дней с января.
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