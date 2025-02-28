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Русская весна

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Почему Трамп на тему редкоземельных металлов так возбуждается

Почему Трамп на тему редкоземельных металлов так возбуждается

Авторы телеграм-канала «Орда» в свете заметных усилий администрации президента США Дональда Трампа как можно скорее получить от Киева «дарственную» на запасы редкоземельных металлов решили пояснить, в чём причина такой активизации.

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