Авторы телеграм-канала «Орда» в свете заметных усилий администрации президента США Дональда Трампа как можно скорее получить от Киева «дарственную» на запасы редкоземельных металлов решили пояснить, в чём причина такой активизации.
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