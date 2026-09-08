Сергей Собянин: Москва восстанавливает 130 км сетей в ДНР и ЛНР

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о помощи Донецку и Луганску в подготовке к зиме. Московские аварийные бригады с августа 2022 года обновили более 130 км коммунальных сетей, активно улучшая водозаборные и насосные станции в ДНР и ЛНР.