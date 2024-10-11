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Закон, порядок, государство

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Расчеты БпЛА «Орлан-10» бригады морской пехоты ТОФ выявили и навели огонь артиллерии на гаубицу Д-30 ВСУ под Угледаром

Расчеты БпЛА «Орлан-10» бригады морской пехоты ТОФ выявили и навели огонь артиллерии на гаубицу Д-30 ВСУ под Угледаром

Для противодействия средствам РЭБ противника на БпЛА «Орлан» устанавливаются средства радиоэлектронной разведки, но и операторы наших беспилотников постоянно сталкиваются с радоиэлектронным противодействием врага.

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