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Добрый Мир

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Украина получит оружие из страны, чей лидер называл Путина братом

Украина получит оружие из страны, чей лидер называл Путина братом

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press Гепард (ЗСУ) De Telegraaf: США приобрели у Иордании 60 ЗСУ Gepard для передачи Украине Власти Соединенных Штатов приобрели у Иордании зенитные самоходные установки Gepard немецкого производства, которые в дальнейшем передадут Вооруженным силам Украины, сообщает De Telegraaf со ссылкой на свои источники.

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Комментарии
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Лев Добрый
Как поговаривают в России: &quot;Таких друзей за хрень, да в музей&quot;😎😱😜👍
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