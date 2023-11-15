Украина получит оружие из страны, чей лидер называл Путина братом

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press Гепард (ЗСУ) De Telegraaf: США приобрели у Иордании 60 ЗСУ Gepard для передачи Украине Власти Соединенных Штатов приобрели у Иордании зенитные самоходные установки Gepard немецкого производства, которые в дальнейшем передадут Вооруженным силам Украины, сообщает De Telegraaf со ссылкой на свои источники.