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Пункт-А

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Тысячи астраханских подростков сменили летний отдых на временные трудовые договоры

Тысячи астраханских подростков сменили летний отдых на временные трудовые договоры

С начала 2026 года кадровые центры «Работа России» помогли найти временную занятость почти 2,5 тысячам юных астраханцев в возрасте от 14 до 18 лет.

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