Сергей Соседов рассказал о покровителях Насти Ивлеевой

Голый вертеп, который в конце прошлого года устроила блогер Анастасия Ивлеева, обсуждают до сих пор. Многие не могут понять, как в голову телеведущей пришла мысль организовывать подобное сомнительное мероприятие в тяжелой ситуации, сложившейся в стране.