Сергей Соседов рассказал о покровителях Насти Ивлеевой

Голый вертеп, который в конце прошлого года устроила блогер Анастасия Ивлеева, обсуждают до сих пор. Многие не могут понять, как в голову телеведущей пришла мысль организовывать подобное сомнительное мероприятие в тяжелой ситуации, сложившейся в стране.
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