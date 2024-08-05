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Стив Керр о 1-м раунде плей-офф Олимпиады: «Забег на 800 метров. Мы бежим очень быстро, но это еще не 100-метровка»

«У бразильцев жесткая команда. Кажется, они на первом месте во всем турнире по подборам в нападении. У них много хороших снайперов, они проповедуют жесткий баскетбол.

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