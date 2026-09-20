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Месси вышел на чистое 2-е место в истории по голам со штрафных

Месси вышел на чистое 2-е место в истории по голам со штрафных

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата MLS «Интер Майами» — «Сан-Диего» (1:1).В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата MLS «Интер Майами» — «Сан-Диего» (1:1).

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