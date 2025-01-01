С 1 января ДНК пьяных водителей подлежит обязательной регистрации. Что происходит?

Сегодня, 1 января 2025 года, вступает в силу новый закон, в соответствии с которым водители, управляющие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения без прав или оставившие место ДТП, должны будут пройти геномную регистрацию, а ее данные внесут в соответствующие базы правоохранительных органов.