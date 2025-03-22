Полиция установила обстоятельства смертельного ДТП в Приморье

В микрорайоне Врангель полиция установила обстоятельства смертельного ДТП, сообщает PRIMPRESS. 31-летний водитель автомашины Toyota Wish, двигаясь со стороны улицы Железнодорожной в направлении улицы Первостроителей, совершил наезд на 35-летнего пешехода, который двигался в попутном направлении по ходу движения автомобиля.
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