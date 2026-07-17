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ГТРК Татарстан

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В Болгаре начали ремонт объектов ЮНЕСКО

В Болгаре начали ремонт объектов ЮНЕСКО

В Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике стартовали ремонтные работы на четырех памятниках культурного наследия федерального значения, входящих в состав объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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