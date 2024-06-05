Под Екатеринбургом пройдет выставка трофейной техники НАТО, в том числе покажут «Абрамс»

В Верхней Пышме в эти выходные откроется выставка трофейной западной техники НАТО. Как сообщает пресс-служба ЦВО, все экспонаты – добыча военнослужащих подразделений группировки войск «Центр», принимающей участие в СВО.
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