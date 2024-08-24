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Переписывая рекорды: Мусаев, Умалатов и Хизриев пробились в финал плей-офф PFL

Переписывая рекорды: Мусаев, Умалатов и Хизриев пробились в финал плей-офф PFL

Впервые в истории PFL сразу шестеро россиян пробились в финал плей-офф. Компанию Денису Гольцову, Олегу Попову и Гаджи Рабаданову составили ещё трое соотечественников, одержавших победы на турнире в Вашингтоне.

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