Переписывая рекорды: Мусаев, Умалатов и Хизриев пробились в финал плей-офф PFL

Впервые в истории PFL сразу шестеро россиян пробились в финал плей-офф. Компанию Денису Гольцову, Олегу Попову и Гаджи Рабаданову составили ещё трое соотечественников, одержавших победы на турнире в Вашингтоне.
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