Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 533 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стефания Новак
    Не устоит.......Ошибка президента
  • Eduard
    Они сами разрушили миропорядок,воровством и шантажом других!Ошибка президента
  • Константин Самарин
    А как быть с кадрами, на которых показан подрыв защитныхо опор перед Крымским мостом? Сомнительно, что мост атаковал ...Кадры отражения с...

В ЛДПР предложили отменить социальную пенсию для мигрантов

В ЛДПР предложили отменить социальную пенсию для мигрантов

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается отменить назначение социальной пенсии по старости для иностранных граждан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх