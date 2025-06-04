В ЛДПР предложили отменить социальную пенсию для мигрантов

Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, которым предлагается отменить назначение социальной пенсии по старости для иностранных граждан.
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