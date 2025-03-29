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Ветлугин о схожести его номера на «Русском вызове» с программой Ягудина 2023 года: «Взаимодействие со светом у Алексея и у меня кардинально разного характера»

Ветлугин выступил под Fantasia in D Minor, K. 397 Вольфганга Амадея Моцарта на турнире шоу-программ «Русский вызов» в Санкт-Петербурге.

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