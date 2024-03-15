Госдеп: США не признают легитимность выборов президента России в Донбассе

ИРИНА МАЛЫШЕВА

В сша кто там против ? Народ США не против. И они скоро сами увидят, что Россию лучше признать в любом виде. И указывать надо себе, а то по всему миру лазят и только смотрят у кого чего урвать, для себя любимых. Политиканы голодные что ли все стали.