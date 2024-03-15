Власти США продолжили считать Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым частью Украины.
Госдеп: США не признают легитимность выборов президента России в Донбассе
Комментарии
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ИРИНА МАЛЫШЕВА
В сша кто там против ? Народ США не против. И они скоро сами увидят, что Россию лучше признать в любом виде. И указывать надо себе, а то по всему миру лазят и только смотрят у кого чего урвать, для себя любимых. Политиканы голодные что ли все стали.
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23 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Россия им ничего не дает бесплатно, вот откуда ветер дует.
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23 час.
Сергей Самойлов
Ну и что?Ну не признают и ладно.Кто они такие для нас,чтобы слушать их мнение?У себя сначала пусть разберутся с бревном в глазу.
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22 час.
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