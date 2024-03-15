360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 276 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Мразь жидофашистская...Зеленский выступи...
  • Александр
    Все его предложения - работа министерств и ведомств, которой они занимаются спустя рукава. Главное для этой публики -...Явка на выборах п...
  • Зоя Копань
    А надо до 8 лет, чтобы не повадео было портить государственное имущество и труд избирателей, теперь пусть дебилки пиа...МВД: в Ижевске же...

Госдеп: США не признают легитимность выборов президента России в Донбассе

Госдеп: США не признают легитимность выборов президента России в Донбассе

Власти США продолжили считать Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым частью Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИРИНА МАЛЫШЕВА
В сша кто там против ? Народ США не против. И они скоро сами увидят, что Россию лучше признать в любом виде. И указывать надо себе, а то по всему миру лазят и только смотрят у кого чего урвать, для себя любимых. Политиканы голодные что ли все стали.
Ответить
23 час.
ИРИНА МАЛЫШЕВА
Россия им ничего не дает бесплатно, вот откуда ветер дует.
Ответить
23 час.
Сергей Самойлов
Ну и что?Ну не признают и ладно.Кто они такие для нас,чтобы слушать их мнение?У себя сначала пусть разберутся с бревном в глазу.
Ответить
22 час.

Картина дня

наверх