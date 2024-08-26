Аркадий Дубнов: Какое отношение к задержанию Дурова может иметь Азербайджан

Почему Павла Дурова — возвращавшегося из Азербайджана гражданина Франции, постоянно живущего в ОАЭ, — задержали именно во Франции? Среди возможных ответов (их уже много) не стал бы исключать, скажем так, «азербайджанскую» версию причин этого громкого — «криминального», по убеждению Парижа, — кейса.