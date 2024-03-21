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Стали известны подробности суда над приговоренным к аресту Никитой Кологривым

Стали известны подробности суда над приговоренным к аресту Никитой Кологривым

В ночь с 18 на 19 марта в одном из ресторанов в Новосибирска актер Никита Кологривый в состоянии алкогольного опьянения, начал домогаться до официантки, укусил ее за ногу, а затем вступил в драку с другими сотрудниками заведения.

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