УЕФА выдвинул обвинения в адрес ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в использовании спорта для обогащения себя и круга заинтересованных лиц после публикации письма Джанни Инфантино главам национальных федераций с предложением поддержать создание новой коммерческой структуры в обмен на дополнительные субсидии.
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