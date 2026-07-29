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УЕФА выдвинул обвинения в адрес ФИФА

УЕФА выдвинул обвинения в адрес ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обвинил Международную федерацию футбола (ФИФА) в использовании спорта для обогащения себя и круга заинтересованных лиц после публикации письма Джанни Инфантино главам национальных федераций с предложением поддержать создание новой коммерческой структуры в обмен на дополнительные субсидии.

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