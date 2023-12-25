Даниэль Риккардо: Я мечтаю вернуться в Red Bull Racing

Даниэль Риккардо: Я мечтаю вернуться в Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolАвстралийский гонщик Даниэль Риккардо не стал отрицать, что хочет пойти на повышение из AlphaTauri в Red Bull Racing.
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