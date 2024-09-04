Представители Роскосмоса побывали в Академическом

Руководители компании «НПО Автоматики» имени академика Н.А. Семихатова (входящей в госкорпорацию «Роскосмос») во главе с генеральным директором Михаилом Изюмовым побывали в Академическом районе города Екатеринбурга.
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