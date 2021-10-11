Сирийский военнослужащий погиб от огня снайпера боевиков в провинции Идлиб

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Военнослужащий сирийской армии погиб в провинции Идлиб в результате снайперского обстрела, произведенного боевиками.
Популярные статьи
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
- Какой прок для граждан России от того, что "Газпром" ежегодно зарабатывает миллиарды долларов? Где "моя доля", господин Миллер?
Свежие комментарии