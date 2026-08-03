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В Барнауле ремонтируют дороги в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

В Барнауле ремонтируют дороги в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

В Барнауле продолжается летний ремонт дорог. Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин совместно с председателем профильного комитета Валерием Ведяшкиным провели объезд городских объектов, на которых ведутся ремонтные работы в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", рассказали в городской администрации.

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