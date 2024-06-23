ИИ превратил Джонни Сильверхенда, Дейенерис, Барби, Харли Квинн, Росомаху и Р...

ИИ превратил Джонни Сильверхенда, Дейенерис, Барби, Харли Квинн, Росомаху и Рапунцель в персонажей Mortal KombatПользователь DeviantArt с ником wazzy88, который ранее при помощи нейросети превратил героев популярных игр, фильмов и мультиков в бойцов Mortal Kombat, поделился новой подборкой артов.