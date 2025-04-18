Глава городской военной администрации (ГВА) Херсона Мрочко, не смог записать обращение. Форс-мажорчик, артиллерийский нарисовался.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Глава городской военной администрации (ГВА) Херсона Мрочко, не смог записать обращение. Форс-мажорчик, артиллерийский нарисовался.
Свежие комментарии