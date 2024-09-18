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    Все ЭТИ инородцы "Володины"... не "мытьём так катаньем"... но двери России оставляют ОТКРЫТЫМИ для мигрантов... ЭТО и...Непонятно, почему...

Они по прежнему считают нас такими... И в чём они не правы?

Они по прежнему считают нас такими... И в чём они не правы?

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ   Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Новый лидер Ирана, Масуд Пезешкиан, несколько раз во время своего выступления назвал Россию Советским Союзом.

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Комментарии
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Ирина Трифонова
Социализм неизбежен и необходим для спасения России, а Союза не нужно , даже в виде СНГ
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21 час.
Дмитрий Боев
Программа, включающая отрицательно-критическое отношение ко всему советскому - часть общего набора идиологем, активно проводящихся в 60-х...90-х годах с целью развала СССР как единой страны. Она сработала только частично: СССР разделили на республики (и все руководители республиканских организаций единственной правящей партии стали руководителями новообразованных стран). В основном (кроме Рахмонова) на непродолжительные сроки. Но дальнейшее деление России на краевые и пр. Части застопорилось, а после и вовсе прекратилось.
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20 час.
Нина Попова
Поддерживаю.
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20 час.

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