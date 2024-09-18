Они по прежнему считают нас такими... И в чём они не правы?

Социализм неизбежен и необходим для спасения России, а Союза не нужно , даже в виде СНГ

Дмитрий Боев

Программа, включающая отрицательно-критическое отношение ко всему советскому - часть общего набора идиологем, активно проводящихся в 60-х...90-х годах с целью развала СССР как единой страны. Она сработала только частично: СССР разделили на республики (и все руководители республиканских организаций единственной правящей партии стали руководителями новообразованных стран). В основном (кроме Рахмонова) на непродолжительные сроки. Но дальнейшее деление России на краевые и пр. Части застопорилось, а после и вовсе прекратилось.