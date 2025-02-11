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В ФОСТ отреагировали на жалобу компаний в ФАС из-за цен на маркетплейсах

В ФОСТ отреагировали на жалобу компаний в ФАС из-за цен на маркетплейсах

Председатель Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ) , и.о. исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая прокомментировала в беседе с RT информацию о том, что торговые компании пожаловались в ФАС на «нерыночно низкие» цены на маркетплейсах.

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