В ФОСТ отреагировали на жалобу компаний в ФАС из-за цен на маркетплейсах

Председатель Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ) , и.о. исполнительного директора Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Евгения Черницкая прокомментировала в беседе с RT информацию о том, что торговые компании пожаловались в ФАС на «нерыночно низкие» цены на маркетплейсах.