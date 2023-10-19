Американский беспилотник подал сигнал тревоги над Чёрным морем: "Инвалиды"

По данным "Военной хроники" и "SHOT", беспилотник США подал сигнал бедствия и улетел в сторону ИталииВ телеграм-канале "Военная хроника" появилась информация, что буквально в 100 километрах от Севастополя был зафиксирован сигнал бедствия.
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