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Вариант от Брюсселя: «Арктика - наша»

Вариант от Брюсселя: «Арктика - наша»

Евросоюз на днях представил документ, в котором определяет своё отношение к Арктике. Судя по документу, отношение это «прямое» - по мнению, опять-таки, самого Евросоюза.

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