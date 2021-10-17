Вариант от Брюсселя: «Арктика - наша»

Евросоюз на днях представил документ, в котором определяет своё отношение к Арктике. Судя по документу, отношение это «прямое» - по мнению, опять-таки, самого Евросоюза.
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