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Хоккеист "Вашингтона" Уилсон назвал Овечкина зверем

Хоккеист "Вашингтона" Уилсон назвал Овечкина зверем

Нападающий "Вашингтона" Том Уилсон отреагировал на шайбу своего одноклубника Александра Овечкина в овертайме первого матча первого раунда Кубка Стэнли против "Монреаля", назвав россиянина зверем, передает The Hockey News.

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