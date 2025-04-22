Хоккеист "Вашингтона" Уилсон назвал Овечкина зверем

Нападающий "Вашингтона" Том Уилсон отреагировал на шайбу своего одноклубника Александра Овечкина в овертайме первого матча первого раунда Кубка Стэнли против "Монреаля", назвав россиянина зверем, передает The Hockey News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии