«Виннипег» продлил Перфетти на 2 года с кэпхитом 3,25 млн долларов

Средняя годовая зарплата (кэпхит) 22-летнего игрока составит 3,25 миллиона долларов. В прошлом сезоне Перфетти обновил личные рекорды результативности в НХЛ, набрав 38 (19+19) очков в 71 игре регулярного чемпионата.
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