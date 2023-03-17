Пятый канал

Артиллерийские расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» и буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» Центрального военного округа уничтожают военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу противника в зоне проведения специальной военной операции.