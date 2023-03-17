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Через трудности — к Победе: лучшее видео из зоны СВО за день

Через трудности — к Победе: лучшее видео из зоны СВО за день

Артиллерийские расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» и буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» Центрального военного округа уничтожают военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу противника в зоне проведения специальной военной операции.

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