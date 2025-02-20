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В Новосибирской области заявили, что деревянные гробы являются ТКО

В Новосибирской области заявили, что деревянные гробы являются ТКО

В Новосибирской области заявили, что деревянные гробы являются твёрдыми коммунальными отходами. Как пишет РБК, об этом сообщили в пресс-службе оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области АО «Спецавтохозяйство».

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