В Новосибирской области заявили, что деревянные гробы являются ТКО

В Новосибирской области заявили, что деревянные гробы являются твёрдыми коммунальными отходами. Как пишет РБК, об этом сообщили в пресс-службе оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области АО «Спецавтохозяйство».
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