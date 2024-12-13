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Китай

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В Армении прошло заседание Совета председателей верховных судов стран СНГ

Ереван, 12 декабря /Синьхуа/ -- Первое заседание Совета председателей верховных судов стран Содружества независимых государств /СНГ/ с участием делегаций Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана состоялось в четверг в Ереване.

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