В Армении прошло заседание Совета председателей верховных судов стран СНГ

Ереван, 12 декабря /Синьхуа/ -- Первое заседание Совета председателей верховных судов стран Содружества независимых государств /СНГ/ с участием делегаций Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана состоялось в четверг в Ереване.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)