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  • Георгий Михалев
    Обычное дело, видимо мало заплатил или кинул.Девушку изнасилов...
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    Сама поехала в отель, значит мало заплатил 🤣 ещё захотела денег 💰Девушку изнасилов...
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    Вот она... судьба... ВОТ полетели бы официальным рейсом, как им изначально предлагали, остались бы живы... Соболезную...Погибших при круш...

В Центробанке допустили точечное продление льготной ипотеки на новостройки

В Центробанке допустили точечное продление льготной ипотеки на новостройки

Известия/ Анна Селина В Центробанке допустили точечное продление льготной ипотеки под 8 процентов, по отдельным региональным или социальным сегментам это возможно, заявил "Известиям" заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.

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