В Центробанке допустили точечное продление льготной ипотеки на новостройки

Известия/ Анна Селина В Центробанке допустили точечное продление льготной ипотеки под 8 процентов, по отдельным региональным или социальным сегментам это возможно, заявил "Известиям" заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов.
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