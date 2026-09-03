В СК России взяли на контроль дело об избиении подростка в Удмуртии 

Ижевск. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах избиения 14-летнего подростка в Удмуртии.
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А кто избили то? Наверняка опять толпа малолетних мастурбеков. Тогда понятно почему местные полицейские власти всё на тормозах спускают. Бастрыкина на всех не хватит.