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SUSANIN

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В СК России взяли на контроль дело об избиении подростка в Удмуртии 

В СК России взяли на контроль дело об избиении подростка в Удмуртии 

Ижевск. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах избиения 14-летнего подростка в Удмуртии.

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