АвтоВАЗ предложил солидные скидки на универсалы Vesta в Беларуси

Портал Belta.by поделился рекламными постерами от импортёра Lada. С конца февраля у соседей Vesta SW стоит от 45 000 белорусских рублей (1,23 млн российских рублей), а Vesta SW Cross можно приобрести за 50 900 белорусских рублей (1,39 млн российских рублей).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии