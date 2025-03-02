АвтоВАЗ предложил солидные скидки на универсалы Vesta в Беларуси

Портал Belta.by поделился рекламными постерами от импортёра Lada. С конца февраля у соседей Vesta SW стоит от 45 000 белорусских рублей (1,23 млн российских рублей), а Vesta SW Cross можно приобрести за 50 900 белорусских рублей (1,39 млн российских рублей).