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Лазарев отказался жить в пятизвездочном отеле в Перми

Лазарев отказался жить в пятизвездочном отеле в Перми

Певец Сергей Лазарев приехал в Пермь на концертное мероприятие и поселился в пятизвёздочном отеле Holiday Perm.

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Комментарии
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Erna Абих
Правильно. Я бы тоже не стала там жить
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15 час.
ИИ
Иван Иваныч
Отель, конечно, облажался, но мог и Лазарев обратиться к администрации, чтобы почистили ванну. Впрочем- артист себя так ценит, что ему простого необходим номер в семизвездочном отеле...ну и что, что таких не бывает- для Лазарева нужно, это же вам не Марлон Брандо какой то! Вообще уже охренели, житейское дело, не устроил номер- переехал и переехал, чего это в интернет выкладывать то?  Жив- здоров, так чего в интернете жаловаться? Хватает в интернете  мусора и без этих  подробностей.
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4 час.

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