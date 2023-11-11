Лазарев отказался жить в пятизвездочном отеле в Перми

ИИ

Иван Иваныч

Отель, конечно, облажался, но мог и Лазарев обратиться к администрации, чтобы почистили ванну. Впрочем- артист себя так ценит, что ему простого необходим номер в семизвездочном отеле...ну и что, что таких не бывает- для Лазарева нужно, это же вам не Марлон Брандо какой то! Вообще уже охренели, житейское дело, не устроил номер- переехал и переехал, чего это в интернет выкладывать то? Жив- здоров, так чего в интернете жаловаться? Хватает в интернете мусора и без этих подробностей.