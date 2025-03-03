Россиянам выпал шанс попасть на парад Победы на Красной площади

Россияне могут попасть на парад Победы 9 мая на Красной площади в Москве. Как рассказал на торжественной церемонии запуска квеста подо Ржевом исполнительный директор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Артемий Киселев, приглашения получат три победителя, набравшие максимальное количество баллов.
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