Дмитриев усомнился, что Макрон и Мерц в поезде до Киева прятали сахар

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев отреагировал на вирусное видео из поезда, на котором президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц во время поездки в Киев пытались что-то спрятать от камер.