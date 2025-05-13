Погода – непослушное дитя, к капризам которого человек никогда не привыкнет Представляем прогноз на 13 мая в Брянске

Погода – непослушное дитя, к капризам которого человек никогда не привыкнет Представляем прогноз на 13 мая в БрянскеСегодня, 13 мая, воздух наполнен прохладной свежестью, а температура держится на отметке +11°C.
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