TWZ: БПЛА YFQ-44A Fury совершил полёты с истребителями F-35

В Неваде состоялись первые полёты БПЛА YFQ-44A Fury с истребителями F-35 в рамках программы CCA. Разработанный компанией Anduril дрон подтвердил свою автономность, успешно выполнил стрельбу ракетами AIM-120 и вышел с конвейера в Огайо.