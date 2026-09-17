TWZ: БПЛА YFQ-44A Fury совершил полёты с истребителями F-35

В Неваде состоялись первые полёты БПЛА YFQ-44A Fury с истребителями F-35 в рамках программы CCA. Разработанный компанией Anduril дрон подтвердил свою автономность, успешно выполнил стрельбу ракетами AIM-120 и вышел с конвейера в Огайо.
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