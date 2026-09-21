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Царьград

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Ученые определили влияние витамина C на выживаемость при раке

Ученые определили влияние витамина C на выживаемость при раке

Исследование в США и Дании выявило, что ежедневный прием 1000 мг витамина C повышает выживаемость у пациентов с предраковыми состояниями и начальной стадией рака крови.

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