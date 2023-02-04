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Первый гол Роналду за «Аль-Наср», Польша против участия России в Олимпиаде, новая неудача «Челси», Кайри Ирвинг запросил обмен из «Бруклина», Костомарову могут ампутировать пальцы и другие новости

1. Криштиану Роналду забил первый гол за «Аль-Наср» – с пенальти на 93-й минуте. Это позволило его команде не проиграть «Аль-Фатеху» (2:2).

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