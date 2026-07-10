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Лукаку дал интервью на четырех языках перед матчем с Испанией. Ромелу владеет восемью

Ромелу Лукаку высказался на нескольких языках во время пресс-конференции перед матчем с Испанией (1:1, второй тайм).

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