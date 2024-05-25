Киев признаёт неэффективность западного оружия из-за российских помех

WP: российские системы помех РЭБ сделали неэффективным западное оружие ВСУ Снаряды Excalibur и некоторые передовые образцы вооружений, полученные Украиной от США, потеряли более 90% от былой эффективности из-за российской системы РЭБ, выяснила WP.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии