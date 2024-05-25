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Закон и Порядок

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Киев признаёт неэффективность западного оружия из-за российских помех

Киев признаёт неэффективность западного оружия из-за российских помех

WP: российские системы помех РЭБ сделали неэффективным западное оружие ВСУ Снаряды Excalibur и некоторые передовые образцы вооружений, полученные Украиной от США, потеряли более 90% от былой эффективности из-за российской системы РЭБ, выяснила WP.

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