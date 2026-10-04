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Регионы России

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Алексей Торопченко выбыл минимум на шесть недель из-за травмы

Алексей Торопченко выбыл минимум на шесть недель из-за травмы

Российский форвард клуба «Сент-Луис» Алексей Торопченко пропустит не менее шести недель из-за травмы верхней части тела, сообщает пресс-служба команды.

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