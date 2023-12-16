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Тарасенко пропустил матч с «Далласом» по семейным обстоятельствам

Форвард «Оттавы» не сыграл против «Старс» в регулярном чемпионате НХЛ. Канадский клуб уступил со счетом 4:5.

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