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Брайан Скалабрини о кандидатуре Дэна Херли в «Лейкерс»: «Я бы хотел приличный состав с драфт-пиками, где не говорят о выборе Бронни Джеймса. Разве Херли это нужно?»

«Мне не кажется, что ему нужна эта работа. Дэн Херли может получить любую работу в мире. Позиция в «Лейкерс» не выглядит такой уж привлекательной.

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